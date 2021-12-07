РИАМО - 7 дек. Покупать продукты для новогоднего стола следует заранее, чтобы сократить траты и избежать очередей в магазинах, сообщил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев.

Если не откладывать закупку продуктов для новогодних блюд, можно избежать очередей и снизить риск заразиться коронавирусом. Также планирование новогоднего стола позволит правильно рассчитать бюджет.

«Мы любим тянуть до последнего, и за 3-4 дня сталкиваться с сумасшедшими очередями и фантастическими ценами. Какие-то продукты можно купить уже сегодня, какие-то – недели за 2 до праздника, а какие-то придется покупать накануне Нового года. Если вы все спланируете заранее, ваш бюджет не треснет по швам, потому что он будет разделен на 3 разных похода», – отметил Золотарев в эфире радио Sputnik.

По мнению врача-диетолога, в магазине можно найти продукты для празднования Нового года, которые не испортятся до праздников. Например, такие консервированные продукты, как икра, оливки, горошек и кукуруза без проблем сохранятся до праздника, но могут подорожать ближе к концу месяца. То же касается алкоголя, сладостей и твердых сыров.

В то же время спешить с покупкой рыбы и копченых продуктов не стоит. Золотарев рекомендует закупать их не раньше чем за 2 недели до новогоднего застолья.

«Производители чаще всего делают рыбу слабого посола, по этой причине она, с одной стороны, очень вкусная и не содержит большого количества соли, а с другой стороны, не доживет до Нового года. Поэтому рыбу или копчености желательно покупать за 2 недели до праздника», – отметил врач.