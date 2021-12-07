РИАМО - 7 дек. В столице возбудили дело после изнасилования и покушения на убийство девушки, которая выпрыгнула с 4 этажа, спасаясь от вооруженного ножом мужчины. Об этом РИАМО сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел ночью в квартире на северо-западе столицы. Мужчина избил девушку, после чего изнасиловал ее. Пытаясь спастись от злоумышленника, она спрыгнула из окна 4 этажа. После этого мужчина с ножом в руках выбежал из подъезда и попытался добить жертву. Преступника спугнули местные жители, которые вызвали скорую помощь.

«В тяжелом состоянии девушку доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый сбежал, сейчас его разыскивает полиция», – сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным СМИ, 37-летний преступник скрылся на черной машине Mercedes. Предварительно, его зовут Руслан Кокаев, он уроженец Северной Осетии.