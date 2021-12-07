РИАМО - 7 дек. В Москве 24-летний акционист из Долгопрудного попытался прибить свои гениталии к брусчатке Красной площади, повторив перформанс художника Петра Павленского, сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел 6 декабря около 23:30. Мужчина сбросил с себя часть одежды и совершил попытку прибить свои гениталии к брусчатке, однако его оперативно задержали полицейские.

В ходе досмотра у акциониста были конфискованы молоток и саморезы. Сейчас мужчина помещен в психиатрическую больницу.

Осенью 2013 года художник-акционист из Санкт-Петербурга Петр Павленский прибил свои гениталии гвоздем к брусчатке Красной площади, после перформанса он был госпитализирован.

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