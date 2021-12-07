РИАМО - 7 дек. Для уборки снега на территории столицы задействовали около 10 тыс. единиц техники. Улицы города чистит от сугробов 71 тыс. специалистов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Минувшей ночью прирост снега в столице составил 5 см. Сотрудники городских служб занимаются регламентными работами. На улицах Москвы работает необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации и бригад ручной уборки. Собранный на улицах города снег вывозят на снегоплавильные пункты.

В 16:00 специалисты комплекса городского хозяйства в очередной раз проведут механизированное подметание проезжей части. Также они обработают тротуары и дороги противогололедными средствами.

Сейчас Московский регион находится в зоне атмосферных фронтов южного циклона. Предстоящей ночью снег сохранится, но его интенсивность уменьшится днем 8 декабря.