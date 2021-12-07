РИАМО - 7 дек. За текущий год сотрудники правоохранительных органов выявили свыше 50 подпольных лабораторий по производству наркотиков на территории Подмосковья, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Московской области, полковник полиции Роберт Адамян.

«В этом году мы выявили порядка 50 подпольных лабораторий, которые занимаются производством синтетических наркотиков. С лабораториями мы не затягиваем, как только выявили, через пару дней со спецназом туда приходим», — сказал Адамян.

Он пояснил, что в этих лабораториях работают так называемые «повара-химики», производящие наркотики, а также фасовщики «товара». Они распределяют наркотические вещества в партии различного веса, а другой участник ОПГ их развозит.

По словам Адамяна, жители региона стали активнее взаимодействовать с сотрудниками полиции: они чаще сообщают в правоохранительные органы о нарколабораториях.

«Если вы живете в СНТ или на даче, то вы знаете всех местных. Вы сразу обратите внимание на то, что у вас появились новые соседи, которые живут замкнуто, почти никуда не выходят. Окна в доме постоянно завешаны, есть специфический запах, а к дому часто приезжают грузовые машины. В мусоре имеются пластиковые бочки для жидкости», — рассказал Адамян.

Он подчеркнул, что это самые распространенные признаки того, что в доме работает лаборатория. Их знает большинство председателей СНТ и деревенских старост.

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