РИАМО - 7 дек. За текущий год сотрудники правоохранительных органов выявили свыше 50 подпольных лабораторий по производству наркотиков на территории Подмосковья, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Московской области, полковник полиции Роберт Адамян.
«В этом году мы выявили порядка 50 подпольных лабораторий, которые занимаются производством синтетических наркотиков. С лабораториями мы не затягиваем, как только выявили, через пару дней со спецназом туда приходим», — сказал Адамян.
Он пояснил, что в этих лабораториях работают так называемые «повара-химики», производящие наркотики, а также фасовщики «товара». Они распределяют наркотические вещества в партии различного веса, а другой участник ОПГ их развозит.
По словам Адамяна, жители региона стали активнее взаимодействовать с сотрудниками полиции: они чаще сообщают в правоохранительные органы о нарколабораториях.
Он подчеркнул, что это самые распространенные признаки того, что в доме работает лаборатория. Их знает большинство председателей СНТ и деревенских старост.
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