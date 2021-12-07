РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Спасатели 201-й пожарно-спасательной части Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Балашихи призывают жителей не выходить на неокрепший лед, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели в рамках программы «Тонкий лед» ежедневно проводят патрулирование водных объектов округа. Главная цель таких рейдов – предупреждение происшествий и гибели людей на водных объектах в зимний период.

Спасатели призывают жителей быть крайне осторожными и всегда помнить правила безопасности нахождения на водоемах.

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