РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 783 случая заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 208 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 603 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 827 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 535 214 человек.

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