РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы до 12 декабря заработает каток с прокатом коньков. Об этом сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий проверил ход строительства катка.

«Здесь будет холодильная установка, она сейчас по сути уже смонтирована. Я думаю, что мы сегодня начнем заливать лед. <…> Думаю, что где-то в субботу-воскресенье мы этот каток должны открыть. Он, мне кажется, будет пользоваться спросом у наших жителей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на катке также можно играть в хоккей.

«Здесь будет прокат коньков, здесь будут раздевалки, здесь будет работать все, что связано со сферой услуг, чтобы люди могли попить чай, кофе. <…> В том числе, если понадобится заточка коньков, она здесь тоже будет», - уточнил Ружицкий.

Возле катка установят елку и добавят новогоднее оформление.