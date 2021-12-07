РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразился с командой «Северсталь» в Череповце и проиграл со счетом 3:1, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

ХК «Витязь» в Череповце второй раз в сезоне проиграл «Северстали». Одна шайба Кирилла Рассказова против трех у «Северстали»: двух от Кирилла Пилипенко и одной от Максима Казакова. Решающим в матче оказывается третий период.

В стартовом составе «Витязя» главное изменение – в воротах Игорь Сапрыкин. Его на первых минутах проверил Даниил Вовченко, но рандеву с ним выиграл Сапрыкин.

У «Северстали» дебютировал в основном составе КХЛ молодой Тимофей Королев. У «Витязя» в начале второго периода забил Рассказов.

«Не скрою, для меня этот гол важен», – сказал Рассказов в перерыве в интервью, вспоминая о предсезонке в «Северстали».

Пятая минута едва не обернулась голом, но Сапрыкин выручил после выката и броска Владислава Кодолы. Минутой позднее на острие у хозяев был Руслан Абросимов.

Дальняя скамейка в этом отрезке – хороший повод поймать соперника на смене. «Витязям» это однажды удалось. На 34-й минуте Миро Аалтонен пасом на Ников Оямяки вывел партнера одного на вратаря, но лучший снайпер КХЛ промахнулся. У хозяев все же больше опасных моментов: минутой позднее Андрей Алексеев на пятаке почти нашел Владислава Кодолу, но тому мешал бросить защитник «Витязей». И все же Пилипенко с разворота сравнил счет и он стал 1:1.

3-й период стал решающим. Канадец Даниэль Одетт ложился под бросок Ильи Хохлова. Аалтонен еще раз выводил передачей Оямяки на Королева, но Нико бросил выше. Следом броском из под защитника у череповчан забил Максим Казаков. Шайба предательски скользила по ловушке Игоря и прыгнула в сетку, счет стал 1:2. Михаил Епишин бросил с помехой, на отражении от борта Степан Старков пытался попасть с острого угла, но юный вратарь череповчан был на страже ситуации. Капитан «Северстали» Егор Морозов прорвался к воротам «Витязя» и лишь щиток Сапрыкина остановил его бросок.

Решающий штурм за 1,5 минуты со сменой вратаря шестым полевым игроком обернулся потерей в чужой зоне, и Пилипенко оформил дубль. Счет стал 1:3. По броскам стало двукратное преимущество у хозяев.

«Витязи» в ночь после матча в Череповце прилетели в столицу Беларуси. 8 декабря подмосковная команда выйдет на лед «Минск Арены» для встречи с «Динамо». Минчане - в восьмерке. «Витязи» живут надеждой включиться в погоню. Для этого нужны победы. Начало матча в 19:10. Трансляция на КХЛ Prime в 22:30.