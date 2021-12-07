РИАМО - 7 дек. Жительница села Внуково в Дмитровском городском округе не смогла попасть в свой дом, где находилась ее 11-летняя дочь. Тогда она обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники 270-й пожарно-спасательной части вскрыли дверь, чтобы попасть в дом, сообщила пресс-служба «Мособлпожспас».

Женщина рассказала спасателям, что по возвращении домой с детьми 13 и 15 лет не смогла попасть в жилье. Внутри находилась ее 11-летняя дочь, которая не реагировала на телефонные звонки и не открывала запертую изнутри дверь.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь и обеспечили хозяйке доступ в дом», – сказал старший смены Алексей Федотов.

Как оказалось, девочка просто крепко спала и не слышала ни звонков, ни стука в двери.

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