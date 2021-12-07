РИАМО - 7 дек. Жительница села Внуково в Дмитровском городском округе не смогла попасть в свой дом, где находилась ее 11-летняя дочь. Тогда она обратилась за помощью к спасателям. Сотрудники 270-й пожарно-спасательной части вскрыли дверь, чтобы попасть в дом, сообщила пресс-служба «Мособлпожспас».
Женщина рассказала спасателям, что по возвращении домой с детьми 13 и 15 лет не смогла попасть в жилье. Внутри находилась ее 11-летняя дочь, которая не реагировала на телефонные звонки и не открывала запертую изнутри дверь.
Как оказалось, девочка просто крепко спала и не слышала ни звонков, ни стука в двери.
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