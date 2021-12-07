РИАМО - 7 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Московского областного УФАС России о включении сведений об ООО «Профобразование» в реестр недобросовестных поставщиков, фирма отказалась поставлять оборудование для Сергиево-Посадского колледжа, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в областное управление обратились представители ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж». Они попросили внести фирму в реестр недобросовестных поставщиков после того, как она в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на поставку учебного оборудования для мастерской «Промышленная механика и монтаж» по федеральному проекту «Молодые профессионалы».

По результатам рассмотрения обращения УФАС признало действия ООО «Профобразование» не соответствующими закону и согласилось с внесением сведений в реестр.

Тогда компания обратилось в суд, который принял сторону регионального управления.