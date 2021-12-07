РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Врачи Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе провели пациентке из городского округа Жуковский 3-часовую операцию, в ходе которой удалили злокачественную опухоль брюшной полости размером более 30 см и весом почти 5 кг, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

К врачу женщина обратилась в сентябре текущего года: ее начал смущать выпирающий живот. УЗИ и КТ показали наличие злокачественного образования. Спустя месяц у нее началась тошнота при приеме пищи, а потом и рвота. Как результат - минус 10 кг и госпитализация в онкодиспансер. Стремительное развитие заболевания было связано с тем, что увеличивающаяся опухоль сдавливала желудок и другие внутренние органы.

«Поскольку у пациентки были выраженные электролитные и белковые нарушения, связанные с затруднением приема пищи, её сразу же госпитализировали в МООД и разместили в отделение реанимации для предоперационной подготовки», - сказал Асташов.

Потребовалась помощь специалистов эндоскопии, которые установили пациентке назогастроинтестинальный зонд (в тонкую кишку через носовой ход) для обеспечения энтерального питания, чтобы максимально компенсировать белково-энергетические нарушения.

Заведующий отделением №11 абдоминальной хирургии Иван Джансыз пояснил, что в период предоперационной подготовки пациентке также провели стентирование левого мочеточника по причине сдавливания последнего опухолью.

«Опухоль преимущественно располагалась в левой стороне живота, сдавливала внутренние органы, почку и мочеточник. Восстановить функционирование мочеотделения, выполнив стентирование мочеточника, нам помог заведующий урологическим отделением», - уточнил Джансыз.

После восстановления у пациентки биохимических анализов, стабилизации водно-электролитного баланса и устранения почечной недостаточности её прооперировали в объеме удаления опухоли гигантских размеров, которая занимала ¾ брюшной полости.

По словам Джансыз, операция длилась порядка 3 часов. Пациентке относительно повезло: опухоль оттеснила соседние ткани, не вросла в органы и не дала отдаленного метастазирования. Она придавила желудок к передней брюшной стенке, из-за чего женщина не могла питаться, а за счет механического сдавливания мочеточника почка не могла нормально функционировать.

Послеоперационный период прошел без осложнений, пациентка довольно быстро начала самостоятельно передвигаться и питаться. Гистологическое исследование ткани опухоли показало, что это была липосаркома.