РИАМО - 7 дек. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google LLC еще на 5 млн рублей за неудаление ссылок на запрещенный контент, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Компания Google была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Позднее суд рассмотрит еще несколько протоколов об административных нарушениях в отношении Google. Все они составлены из-за игнорирования компанией требований российских судов по удалению запрещенного контента и ссылок на него.

Сегодня общая сумма штрафов Google в России превышает несколько десятков миллионов рублей. Компания периодически получает штрафы из-за недостаточной фильтрации результатов поисковых запросов на территории РФ.

В число запрещенных входят сайты и ссылки на ресурсы экстремистских организаций, онлайн-магазины по продаже наркотиков, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних и прочие.

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