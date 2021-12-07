РИАМО - 7 дек. В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 1 млн детей, прививочная кампания против заболевания в регионе продолжается, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Зампред правительства области - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова напомнила, что грипп – опасное заболевание. Осложнения после перенесенного гриппа могут привести к печальным последствиям.

«Единственный способ защиты для взрослых и детей – это вакцинация. Прививку от гриппа сделали уже более 1 млн детей, это свыше 95% от запланированного числа», - сказала Стригункова.

Вакцинация от гриппа детям проводится в детских садах, школах, а также поликлиниках. Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, а также через портал Госуслуг или инфомат. Перед вакцинацией педиатр проведет осмотр.