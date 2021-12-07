РИАМО - 7 дек. В Московской области инспекторы Госадмтехнадзора региона выявляют и пресекают нарушения в содержании контейнерных площадок. В 2021 году по их предписаниям было устранено 5746 нарушений по несвоевременной уборке контейнерных площадок, сообщила пресс-служба подмосковного ведомства.

«В сфере ответственности региональных операторов было выявлено 452 нарушения. Чаще всего к административной ответственности привлекался ООО «МСК-НТ» - 252 нарушения. В том числе 97 - в г.о. Серпухов, 92 – в Подольске, 31- в Протвине», – сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья– главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

По 60 нарушений допустили ООО «Рузский региональный оператор» и ООО «Каширский региональный оператор».

24 случая несвоевременной уборки мусора зафиксировали в Истре, 23 в Луховицах, 14 в Ступине, по 11 в Можайске и в Одинцовском городском округе, а также 8 нарушений в Коломне.

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