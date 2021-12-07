РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. С начала пандемии в Красногорске выявили 30 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 93 – за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 2 208 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 603 456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 827 человек. Выздоровели и выписались 535 214 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>