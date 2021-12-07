РИАМО - 7 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова. В отношении него возбуждено уголовное дело за хищения в особо крупном размере, сообщает kp.ru.

Накануне Громов уволился с должности по собственному желанию.

«Задержан. Предварительно, уголовное дело возбуждено по мошенничеству на 150 млн рублей. Проводятся обыски дома и на бывшем месте работы», – сообщил источник издания.

На своем посту руководителя Калининского района Громов проработал всего три недели. Отмечается, что поводом для увольнения стала неудовлетворительная работа по уборке снега и многочисленные жалобы жителей.

Ранее бывший чиновник был главой Петроградского района Санкт-Петербурга, а с 2012 по 2016 годы руководил комитетом по информатизации и связи города.

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