РИАМО - 7 дек. Жительница Москвы, сына которой задержали по подозрению в подготовке теракта в школе, заявила, что его подставили, сообщает «Вечерняя Москва».

Женщина рассказала, что знает о задержании сына и считает произошедшее несправедливостью.

«Арсений — мой сын, это правда. Но вполне возможно, что его подставили. Даже не возможно, а точно!» — сказала мать юноши.

Однако причину, по которой ее сына могли подставить, она называть не стала.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего юношу у столичной школы №1297. Сообщалось, что в комментариях в соцсетях он написал, что хочет 7 декабря устроить теракт в школе.

Эту информацию увидели во время мониторинга и передали правоохранительным органам. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У юноши были собой пневматический пистолет, ножи и газовые баллончики.