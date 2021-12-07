РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. Сотрудники полиции Домодедова проведут ряд профилактических мероприятий в преддверии Нового года и Рождества, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

Обязательной проверке подвергаются объекты розничной продажи пиротехнических изделий и деревьев хвойных пород на предмет соблюдения правил и требований, установленных действующим законодательством РФ.

Совместно с представителями Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» организовано проведение профилактических мероприятия по патрулированию лесных участков, чтобы обеспечить охрану хвойных пород от незаконных порубок.

Перед началом праздничных мероприятий все объекты массовых гуляний будут обследованы инспекторами кинологами со служебными собаками, натренированными на поиск и обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

На обеспечение общественного порядка и безопасности в местах массового скопления граждан будут задействованы сотрудники полиции, а также к несению службы будут привлечены сотрудники частных охранных организаций, дружинники Народной дружины Домодедова и казаки Домодедовского хуторского казачьего общества.

Кроме этого, сформированы дополнительные резервы из сотрудников полиции с незамедлительной готовностью выезда к местам осложнения оперативной обстановки.

Во время массовых гуляний гражданам необходимо обратить особое внимание на правила использования пиротехнических изделий, а также правила поведения на льду и водоемах. В случае нарушений порядка запуска пиротехники, либо других нарушений общественного порядка и безопасности, сотрудниками полиции будут применяться меры в рамках законодательства РФ.

Также в целях предупреждения противоправных акций полиция Домодедова напоминает руководителям региональных организаций, общественно-политических партий и движений, а также гражданам о неукоснительном соблюдении требований органов исполнительной власти и правопорядка.