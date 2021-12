РИАМО - 7 дек. Показ коллекций столичных дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow проведут на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заммэра столицы — главы аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, предстоящее шоу является частью масштабной программы российской столицы, которая знакомит иностранцев с современным вектором развития Москвы. Это способствует продвижению заявки города на право проведения Экспо в 2030 году.

«Креативные индустрии — важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В фэшн-отрасли работает более 6,7 тыс. столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Лидеры рынка с успехом участвуют в международных неделях моды, крупных мероприятиях в Париже, Милане, Лондоне», — подчеркнула Сергунина.

Она отметила, что презентация коллекций в Дубае является еще одной возможностю продемонстрировать потенциал столицы. На показе представят проекты 15 дизайнеров и модных домов. В программе участвуют такие бренды, как как DBRKV by Katya Dobryakova, AND the brand, Ester Abner, Loom by Rodina, Lesyanebo, By Giulia, Kalmanovich и множество других.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что участники показа в Дубае представят Москву в качестве центра притяжения творческих и талантливых мастеров, создающих яркие и неординарные модные образы.

Кроме того, в рамках программы Москвы на Всемирной универсальной выставке до 9 декабря также проходит гастрономический фестиваль Moscow Gastronomic Week. Дубайские рестораны предлагают авторские блюда двух столичных шеф-поваров, чьи заведения этой осенью были отмечены в гиде Michelin.