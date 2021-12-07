РИАМО - 7 дек. Автобусы «Мострансавто» перевезут участниц и гостей ежегодных Международных соревнований по синхронному плаванию «Русская матрешка», которые пройдут c 8 по 12 декабря во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В обслуживании будут задействованы 44 автобуса из различных филиалов компании. Автобусы предприятия встретят спортсменок и их сопровождающих в аэропортах и на вокзалах Москвы и Подмосковья, перевезут к месту соревнований от мест временного проживания, а по окончании соревнований доставят обратно.

Все транспортные средства, обслуживающие мероприятие, пройдут обязательный предрейсовый контроль. Специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

«Русская матрешка» — международные соревнования синхронисток, которые в этом году проходят в 12-й раз. Участницы будут демонстрировать мастерство в рамках произвольной программы (соло, дуэт, группа, комбинированная) и изображения фигур.

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