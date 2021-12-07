РИАМО - 7 дек. Четвертый предновогодний фестиваль «Елки» состоится в селе Пирочи в городском округе Коломна 12 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

На фестивале участники смогут самостоятельно изготовить новогодние подарки ручной работы, купить искусственные елки со скидкой, а также приобрести тематические украшения для дома.

На мероприятии будут работать 9 площадок: «Дед Мороз и Ко», «Новогоднее чудо», «В объективе Новый год», «Веселый маскарад», «Зимние забавы», «Новогодний хит-парад», «Новогодняя шкатулка» и другие.

Для посетителей будут проводиться конкурсы, игровые и спортивные площадки, мастер-классы, выставка, интерактивные программы с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

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