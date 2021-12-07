РИАМО - 7 дек. Подмосковные полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж породистых лошадей из областных конноспортивных клубов. Элитных животных забивали на мясо, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Задержанными оказались жители Ступина, отец и сын. Мужчина оказался рецидивистом, а молодой человек находился в федеральном розыске.

«В октябре злоумышленники проникли на территорию клуба в поселке Андреевка и похитили из загона 5 лошадей. Породистые животные предназначались для участия в спортивных состязаниях. В связи с этим ущерб оценен в сумму более 4 млн рублей», – отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, через месяц аналогичное преступление они совершили в поселке Поварово, где украли двух лошадей и двух жеребят.

После того, как полиция задержала мужчин, выяснилось, что они занимались забоем скота и торговали мясом. При обысках у них нашли останки похищенных животных и колбасу кустарного производства. Также оперативники обнаружили пикап со прицепом для перевозки лошадей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Одного из мужчин арестовали, другого поместили под домашний арест.