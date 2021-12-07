РИАМО - 7 дек. Банк «Открытие» в седьмой раз проведет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса», партнером мероприятия станет «Яндекс.Бизнес». Тема выпуска – Digital-продвижение, сообщает пресс-служба банка.



Заместитель президента - председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и руководитель направления по работе с партнерами «Яндекс.Бизнеса» Александр Локтев, а также представители малого бизнеса расскажут о развитии онлайн-технологий в сфере продвижения и рекламы. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 декабря.



Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса показывает, что доля компаний, размещающих рекламу в интернете, неуклонно растет. Но не многие сразу получают заметный эффект из-за ограниченного бюджета и отсутствия знаний и навыков. В рамках онлайн-шоу «Цифровая эволюция бизнеса» предприниматели, которые вывели свой бизнес на новый уровень, поделятся своим опытом и лайфхаками. На шоу зрителям представят только практические кейсы – они узнают, как развивать свой бизнес и привлекать новых клиентов благодаря цифровым инструментам, не тратясь на дорогостоящие рекламные кампании.



Чтобы принять участие в бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте www.openmsb.ru. Участие бесплатное.