РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Свыше 100 единиц техники ликвидируют последствия мощного снегопада в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

По поручению руководителя муниципалитета Дмитрия Волкова дорожные и коммунальные службы округа работают в усиленном режиме. Дороги и улицы приводят в порядок более 100 единиц техники и 1 200 рабочих и дворников.⠀

Для оперативной отработки жалоб на уборку территорий от снега горожане могут обращаться в круглосуточную дежурную службу по телефонам: 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32.