РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. В Подольске по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о подделке бюллетеней голосования внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подольская городская прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства на поднадзорной территории. Установлено, что в период с марта по май текущего года в соответствии с бюллетенями голосования внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в округе провели смену управляющей компании.

Проверка показала, что многие собственники, от лица которых выполнены подписи в бюллетенях, в действительности не принимали участия в проведении голосования. Это свидетельствует о фальсификации. Материалы прокурорской проверки направили в управление МВД России по городскому округу Подольск.

По результатам их рассмотрения орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа в целях его использования».

Ход и результаты расследования взяты Подольской городской прокуратурой Московской области на контроль.