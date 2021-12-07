РИАМО - 7 дек. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Бриск торч» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение филиала академии управления МВД России «Болшево» о внесении сведений в отношении ООО «Бриск торч» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений оздоровительного комплекса.

По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия компании не соответствующими закону, а сведения в отношении фирмы подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Бриск торч» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Бриск торч» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.