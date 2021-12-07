РИАМО - 7 дек. Снегопад в Московском регионе не повлиял на движение поездов на железной дороге, в том числе по МЦК и МЦД. Составы курсируют в штатном режиме, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Специалисты непрерывно чистят пути от снежных заносов. Это позволяет обеспечить стабильность и безопасность перевозок во время снегопада.

Сейчас на линии работает 20 единиц снегоуборочных и снегоочистительных машин. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

Также снег убирают около 2 тыс. железнодорожников. Особое внимание уделяется расчистке стрелочных переводов на крупных станциях. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы.

Пассажиров попросили соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости, то есть переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.

Мощный снегопад обрушился на Москву и область в ночь на вторник. За ночь в столице выпало 10% от месячной нормы осадков. За сутки, по прогнозам, выпадет 20% от месячной нормы осадков. Этот снегопад может побить рекорд для этого дня с 1949 года.

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