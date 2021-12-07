РИАМО - 7 дек. Коммунальные службы Москвы начали усиленную расчистку улично-дорожной сети от выпавшего снега, прошедшего в городе минувшей ночью, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В мегаполисе до конца дня может выпасть до 15 см снега.

До конца суток дорожные службы еще 2 раза проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой: в 16:00 и в 23:00. Первый цикл начался в 10:00. При необходимости цикл работ будет проводиться чаще.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад сохранится в течение всего дня. По всей территории города ведутся работы по очистке улично-дорожной сети от снега.

При этом особый контроль уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и платформ, ТПУ, объектов социальной сферы и парковок.

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