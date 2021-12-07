РИАМО - 7 дек. Сотрудники Федеральной службы безопасности под Ярославлем задержали подростка, которого подозревают в производстве взрывчатки, сообщает Nation News.
Известно, что несовершеннолетний состоял в группах радикально настроенных людей в мессенджере Telegram.
По данным правоохранителей, подросток-анархист призывал к насилию в отношении представителей власти.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все подробности и обстоятельства инцидента.
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