РИАМО - 7 дек. Сотрудники Федеральной службы безопасности под Ярославлем задержали подростка, которого подозревают в производстве взрывчатки, сообщает Nation News.

Известно, что несовершеннолетний состоял в группах радикально настроенных людей в мессенджере Telegram.

По данным правоохранителей, подросток-анархист призывал к насилию в отношении представителей власти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все подробности и обстоятельства инцидента.