РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. Пробка длиной 3,65 км образовалась на Домодедовском шоссе, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 10:20, пробка образовалась в сторону Москвы от пересечения Домодедовского шоссе с улицей Дорожная до пересечения Домодедовского шоссе с улицей Зорин Лес.

В сторону области затор на Домодедовском шоссе образовался от остановки «Школа» до остановки «Заболотье».

Также затруднено движение на трассе А-105 от 41-го до 42-го километра в сторону аэропорта Домодедово.