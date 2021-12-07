РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Во вторник в ряде многоквартирных и частных домов в деревнях Подольска отключат свет на несколько часов из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

Свет планово отключат в домах в деревнях Новогородово, Новоселки, Слащево на 2 часа в период времени с 09:00 до 17:00 для проведения ремонтных работ на линии.

Также плановое отключение электроэнергии пройдет на улице Кирова, в домах №№11 и 15 с 9:00 до 12:00 в связи с проведением работ по замене рубильника на ТП-60.