РИАМО - 7 дек. Столичные полицейские задержали возле школы вооруженного 18-летнего молодого человека, который в соцсети написал о планах устроить теракт в школе. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети «ВКонтакте» обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям», - сообщил источник агентства в экстренных службах.

Он уточнил, что молодого человека задержали прямо у входа в столичное учреждение образования.

При задержанном обнаружили пневматический пистолет, 3 газовых баллончика и 3 ножа.

По данному факту начата доследственная проверка.