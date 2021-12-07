РИАМО - 7 дек. В столице жители 380 многоквартирных домов переезжают или уже переехали в новые квартиры по городской программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С момента запуска программы реновации переселяются или уже стали собственниками новых квартир жители 380 домов. При этом 139 домов полностью расселили, 65 из них уже снесли», – уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на месте сносимых домов по реновации будет начато новое строительство. По словам заместителя мэра, по реновации в мегаполисе на сегодняшний день возводятся и проектируются более 300 объектов.

«В проектировании находятся 152 объекта мощностью 2,9 млн кв. м, еще 149 жилых корпусов на 2,5 млн кв. м строятся. Под заселение передано 137 новостроек», – отметил Бочкарев.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что только в этом году в Москве начато расселение 157 жилых домов, в которых проживают около 26 тыс. горожан.

«За 2021 год обладателями новых квартир стали 23 тыс. человек. Всего же с начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали более 46 тыс. москвичей», – уточнил Левкин.

Программа реновации жилфонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затронет порядка 1 млн человек. На сегодняшний день для ее реализации были подобраны 533 стартовые площадки.