РИАМО - 7 дек. Автомобиль в результате ДТП пробил заграждение и съехал в Москву-реку. Авария случилась во вторник утром на Бережковской набережной в столице, в районе дома 24, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. На место прибыли оперативные службы города.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на Бережковской набережной не возникло автомобильной пробки.

Ранее московским водителям порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за серьезного ухудшения дорожной ситуации. В городе во вторник идет снегопад.

Если перенести поездку нельзя, то стоит отложить ее на более позднее время. Дороги города станут немного свободнее после 20:00.

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