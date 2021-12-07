РИАМО - 7 дек. Специалисты отремонтировали четырехквартирный дом, расположенный на территории хозяйственного двора усадьбы Пашкова на Чистопрудном бульваре в центре столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом расположен по адресу: Чистопрудный бульвар, 12, строение 6. Здание имеет два этажа и столько же подъездов. Дом построен из красного керамического кирпича, а его фасад украшен различными декоративными элементами.

При обследовании здания специалисты обнаружили множество трещин, а также плесень и грибок. Кровля находилась в плохом состоянии, на ней имелись множественные повреждения, отсутствовала часть стропильной системы.

В ходе работ по капитальному ремонту были демонтированы рыхлое штукатурное покрытие и окрасочные слои. Поверхности зачистили и обработали биоцидным составом.

Рабочие также провели реставрацию поврежденной и разрушенной кирпичной кладки. На кровле заменили стропила и обработали все деревянные элементы огнебиозащитным составом. ​

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