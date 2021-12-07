РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Спасатели Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» призывают водителей автомобильного транспорта быть осторожными и внимательными на дорогах в снегопад, говорится в сообщении службы.

В связи с ухудшением погодных условий водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на проезжих частях. Спасатели рекомендуют плавно тормозить и трогаться на дорогах.

Также водителям напомнили, что во время гололедицы увеличивается тормозной путь автотранспорта.