РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Во вторник утром на дорогах Балашихи образовались пробки, особенно трудная ситуация на шоссе Энтузиастов, где образовалась почти 9 километровая пробка, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:05 движение сильно затруднено в Балашихе в сторону Москвы на шоссе Энтузиастов от автостанции «Южная» до Владимирского тракта.

Пробка длиной более 6 км образовалась также на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 25 км Щелковского шоссе до поворота на Проектируемый проезд и на Носовихинском шоссе от улицы Жилгородок до поворота на улицу Поповка.

Затор в обе стороны образовался и на Леоновском шоссе от шоссе Энтузиастов до станции Кучино, на Восточном шоссе - от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется и на улицах Школьная, Лесопарковая, Центральная, Советская, Керамическая, Балашихинское и Объездное шоссе, Спортивная, Звездная.

В городе продолжается сильный снегопад. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах.