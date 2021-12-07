РИАМО - 7 дек. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов обратился к автовладельцам с просьбой не парковать машины в местах, где проводится уборка снега, сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета.

«Четверть месячной нормы осадков может выпасть за день 7 декабря. Однако снег - это не только радостные эмоции, но активная работа для всех служб города. Одномоментно убрать весь выпавший снег невозможно, поэтому прошу запастись терпением и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - сказал Каторов.

Он особо обратился к владельцам транспортных средств с просьбой парковать автомашины в местах, не мешающих работе коммунальной техники.

Расчистку городских территорий от снега в Реутове ведут почти 30 единиц техники и более сотни дворников.