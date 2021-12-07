РИАМО - 7 дек. Болезни зубов и десен могут заставить человека кардинально изменить рацион, что в свою очередь способно привести к нехватке в организме полезных веществ, гормональному сбою и набору веса, сообщила РИАМО врач-стоматолог высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

«Красивая улыбка ассоциируется у нас со здоровыми зубами. Отсутствие избыточного или недостаточного веса также свидетельствует о здоровье нашего тела. Эти показатели улучшают качество жизни и обеспечивают психологический комфорт. Влияние заболеваний полости рта на набор веса неочевидное, но очень значимое», — сказала Мартынова.

Она пояснила, что кариес и болезни десен приводят к воспалению тканей, окружающих зубы, и их разрушению. Это сопровождается болью при жевании и кровоточивостью десен. Подвижность зубов и упомянутые факторы заставляют людей отказываться от твердой пищи – мяса, овощей, фруктов.

Смена рациона на мягкие продукты, в которых преобладают быстрые углеводы, вызывает у человека набор веса и еще больше ухудшает состояние зубов. Также меняется состав и защитные свойства слюны, в результате может возникнуть стоматит, что уже говорит о снижении иммунитета.

По словам врача, у любителей фастфуда, газированных напитков, чипсов и прочих снеков нарушается работа печени. Большое количество кислоты и бактерий в полости рта приводит к инфекционным и вирусным заболеваниям. В этом случае человеку требуется профессиональная помощь, так как ее отсутствие может повлечь разрушение зубов.

Мартынова отметила, что люди почти не задумываются о том, насколько тщательно они пережевывают пищу. Привычка глотать кусками может повлечь за собой проблемы с пищеварением, а также повлиять на количество питательных веществ и минералов в организме. Со временем дефицит важных элементов приводит к изменению гормонального фона и веса.

«Соответственно, только ранняя диагностика на приеме у врача-стоматолога поможет предотвратить развитие патологии смыкания зубов, снизит риск возникновения заболеваний пищеварительной системы. Своевременное лечение заболеваний полости рта и профилактические осмотры сохранят здоровье всему организму», — заключила Мартынова.