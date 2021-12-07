РИАМО - 7 дек. В районе Северное Измайлово на востоке столицы началось заселение новостройки по программе реновации, она находится на 15-й Парковой улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В сносимой пятиэтажке на 15-й Парковой проживают 208 человек из 77 семей. Для них в рамках программы реновации возвели современный дом по адресу: 15-я Парковая улица, дом 42, корпус 5», — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, жителям пятиэтажки предложили равнозначные квартиры в новостройке 30 ноября.

Дом построили в 2021 году. На первом этаже появятся объекты социальной инфраструктуры. Рядом расположена поликлиника, детские сады, школы и лесопарк «Измайлово». Во дворе появились детские и спортивные площадки, зона отдыха. Еще там провели озеленение.

Переезд по реновации в Северном Измайлове начался в 2018 году. В настоящее время завершили или продолжают переселение свыше 5,5 тыс. человек. Всего расселили 9 старых домов.

В программу реновации района вошло 179 домов, в которых живут более 36 тыс. человек или около 14 тыс. семей. На сегодняшний день завершено строительство 6 домов, еще 6 строят и 4 находятся на этапе проектирования. Всего подобрано 16 стартовых площадок.