РИАМО - 7 дек. В столице во вторник может выпасть 20% месячной нормы осадков, сугробы подрастут на 5-7 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Температура воздуха — минус 3,1 (градуса - ред.), видимость — 2 км. В течение дня <...> облачная погода сохранится. Временами — снег, вечером — мокрый снег. Общее количество осадков — до 8-11 мм, что составляет 20% всей месячной нормы», — написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он отметил, что снежный покров повысится до 15-17 см. В Москве температура поднимется до околонулевых значений, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее он сообщал, что во вторник на столицу обрушится снегопад, который может побить рекорд 1949 года.

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