РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. В подмосковном Королеве коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, написал глава города Игорь Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

Во вторник на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший снегопад, который продлится несколько дней.

«Мы перевели все городские коммунальны службы на усиленный режим работы, но сложная ситуация на дорогах будет сохраняться. Я поручил создать оперативный штаб, который будет в режиме реального времени следить за ситуацией в городе», - написал Трифонов.

Он призвал жителей города быть внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на автомобилях.