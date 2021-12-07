РИАМО - 7 дек. Пассажир, упавший на пути Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, погиб, сообщает «Интерфакс».

ЧП произошло утром во вторник на восточном участке ветки. Прерывалось движение поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская».

Как сообщил источник издания, спасти пассажира не удалось. На станции отключалось напряжение контактного рельса.

Ранее на «синей» ветке метро машинист поезда потерял сознание. Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.

Движение поездов метро на «синей» ветке ввели в график>>