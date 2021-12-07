РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. В подмосковном Королеве 16 января состоится традиционный карнавальный забег Space Carnival, спортсмены должны пробежать дистанции в карнавальных костюмах, сообщается на странице марафона в Instagram.

Участники в костюмах пробегут разные дистанции – от 400 метров для малышей до 21 километра для настоящих профи. Приглашаются не только любители бега: на площадке можно также поболеть за бегунов и посетить стартовый городок.

Участникам забега необходимо заранее зарегистрироваться и оплатить участие по ссылке.