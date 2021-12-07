РИАМО - 7 дек. Более 180 волонтеров представляли Москву на форуме #МыВместе, который был приурочен к Международному дню добровольцев, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

День добровольцев отмечается 5 декабря. Форум #МыВместеобъединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций.

«Поддержку в подготовке и проведении форума оказали больше 600 волонтеров столицы. Они встречали участников в аэропортах, помогали им разместиться в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться на мероприятии», — отметила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Городские волонтеры представили на форуме стенд «Столица добрых дел — Москва». На стенде показали работу московского штаба всероссийской акции #МыВместе. Там можно было увидеть, как принимаются и обрабатываются заявки горожан, как проходит инструктаж добровольцев.

Участниками форума стали добровольцы из всех 85 регионов России, а также других стран, главы волонтерских центров, представители органов власти и предприниматели.