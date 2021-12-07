РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Во вторник утром на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске образовались серьезные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от улицы Советской в поселке Нахабино. В районе поворота на Аникеевку поток ускоряется, но уже от Ново-Никольской улицы начинается серьезный затор, который с небольшими участками желтого на карте продолжается до улицы Народного ополчения. До эстакады на пересечении с Ильинским шоссе скорость потока ниже, чем при свободной дороге.

Сложная дорожная ситуация на улицах Карбышева, Народного ополчения, Речной, у станций МЦД-2 Нахабино и Аникеевка.

От станции МЦД-2 Пенягино в сторону МКАД маршрут вновь обозначен красным. Тех, кто продолжает путь в столицу по Волоколамскому шоссе, ждет 8-балльная пробка до района Покровское-Стрешнево.

На кольцевой движение на север свободно, на юг – пробка.

В сторону области на Волоколамском шоссе также наблюдается ряд пробок. Так, движение затруднено на участке от улицы Народного ополчения до микрорайона Изумрудные холмы.

На Ильинском шоссе скорость потока снижена на участке от эстакады до поворота на Заводскую улицу. Также пробка сформировалась на участке от музея-усадьбы «Архангельское» до Центральной улицы.

На Новорижском шоссе пробка от деревни Воронки до МКАД, протяженность обозначенного красным участка – более 6,6 км. Сервис оценивает ситуацию на 8 баллов.