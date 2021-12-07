РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. В офисах управляющей компании в Королеве появились полки для кроссбукинга, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Первый книжный обменник – кроссбукинг появился в офисе управляющей компании «Основа» в ЖК «Валентиновка-парк» по инициативе жителей.

«Инициативные жители Валентиновки-парка обратились к нам с предложением сделать стеллажи для обмена книгами – кроссбукинг. Мы с удовольствием поддержали инициативу и установили книжные стеллажи не только здесь, но и в других наших офисах. У многих из нас в доме есть книги, которые неоднократно были прочитаны, хочется почитать что-то новое, теперь можно прийти в любой из наших офисов, взять книгу и оставить свою», - сказала заместитель руководителя управляющей компании Анна Чумакова.

Офисы компании, где можно обменять книги, находятся на проезде Макаренко, 1, в ЖК «Валентиновка парк» на улице Горького, 79 к4, в ЖК «Театральный парк» на Бурковском проезде, 48к2, в ЖК «Первый Юбилейный», на улице Тихонравова, 35к4 и в ЖК «Парад Планет» на улице Легостаева, 8.