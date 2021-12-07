РИАМО - 7 дек. Правоохранители задержали ранее судимого 30-летнего жителя Тверской области и 34-летнего жителя Подмосковья, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что один из злоумышленников арендовал дом в д. Мисиново Дмитровского горокруга, где вместе с подельником на втором этаже оборудовал лабораторию по синтезированию наркотиков. В целях звукоизоляции правонарушители оклеили стены фольгированной пленкой, а также полиэтиленом и провели вентиляцию», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что при осмотре дома правоохранители нашли и изъяли пакет с порошкообразным веществом, 20 пластиковых канистр с химическими реактивами, комкообразную смесь, колбы, смеситель, вакуумный водоструйный насос, весы и средства индивидуальной защиты.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном. Общая масса — около 2,5 кг.

Остальные вещества и жидкости направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые отправлены под стражу.