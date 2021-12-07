РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 дек. Трое школьников из Королева стали победителями Национальной технологической олимпиады Junior (НТО.Junior), сообщил глава города Игорь Трифонов.

Финал Национальной технологической олимпиады Junior (НТО.Junior), организованной Ассоциацией участников технологических кружков прошел в Технологическом университете им. А.А. Леонова. В нем приняли участие 82 школьника 5-7 классов из более 30 городов 8 регионов России.

«Из семи наших участников, которые вышли в финал Национальной технологической олимпиады Junior (НТО.Junior), трое стали победителями, один призером. От всего сердца поздравляю ребят», - сказал Трифонов.

В сфере «Технологии для мира Роботов» лучшими стали ученик 5 класса гимназии №9 Александр Лихачев и ученик 7 класса лицея научно-инженерного профиля Борис Шарапов. В категории «Технологии для Космоса» первым стал Никита Трушин, ученик 5 класса лицея №5. Аркадий Газизов стал призером в этой же категории.